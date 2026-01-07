Falta de barandal aumenta riesgo en canal Anzaldúas

La falta de una valla de protección a lo largo de la lateral del canal Anzaldúas en la ciudad de Reynosa se ha convertido en un riesgo permanente para los peatones y ciclistas que diariamente transitan por la zona para dirigirse a sus hogares o centros de trabajo. A pesar de tratarse de un problema visible y recurrente, la situación parece pasar desapercibida para las autoridades correspondientes.

Quienes recorren este tramo se enfrentan no solo a la ausencia de una barrera de seguridad que evite caídas hacia el canal, sino también a un evidente deterioro de la infraestructura urbana. Deslaves, hundimientos y extensos tramos de banqueta destruidos forman parte del paisaje cotidiano, lo que incrementa el peligro, especialmente durante las noches o en condiciones de poca visibilidad.

Vecinos de la zona señalan que esta problemática no es reciente, sino que se ha agravado con el paso de los años sin que se implementen acciones concretas para su atención. La falta de mantenimiento y de obras preventivas ha provocado que el área se vuelva cada vez más insegura para quienes la utilizan como vía de tránsito habitual.

Uno de los puntos más críticos se localiza a la altura de la colonia Villas del Prado, donde existe un tramo que carece por completo de valla de protección, la cual debería estar instalada precisamente para evitar accidentes. En ese sector, peatones y ciclistas circulan a escasos centímetros del canal, exponiéndose diariamente a caídas que podrían tener consecuencias graves.

Habitantes del sector hacen un llamado a las autoridades municipales para que atiendan esta situación antes de que ocurra un accidente mayor. Aseguran que la instalación de una valla de protección y la rehabilitación de las banquetas no solo mejorarían la movilidad, sino que garantizarían la seguridad de cientos de personas que transitan por el lugar todos los días.



