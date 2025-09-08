Piden campaña por riesgo de rabia

Piden campaña por riesgo de rabiaEs importante que las Autoridades de Salud o Centro de Atención Canino, inicie una campaña de prevención respecto a la manipulación de animales salvajes
Es importante que las Autoridades de Salud o Centro de Atención Canino, inicie una campaña de prevención respecto a la manipulación de animales salvajes, así lo refirió Mercedes Martínez, representante de CRAI (Comunidad de Rescatistas Animalistas Independientes), dijo la ciudad de Reynosa, crece cada vez más, hecho que ha provocado la invasión o acercamiento de asentamientos humanos a zonas naturales donde aún habitan venados, jabalíes, zorrillos, tlacuaches, ratas de monte, entre otros. Ejemplares que podrían ser portadores de rabia, convirtiéndolos en un grave riesgo sanitario.
La representante de CRAI informó; respecto al primer caso de rabia en humanos registrado en Jalisco; Luego de que una joven sufriera una mordedura por parte de un zorrillo y tras varias semanas bajo tratamiento la víctima lamentablemente murió.