Riesgo de censura oficial a la expresión religiosa

La Iglesia Católica califica como un intento del gobierno federal de callar las voces que piensan diferente, el hecho de que recientemente intentara restringir la libertad de expresión religiosa a través de la regulación de plataformas digitales utilizadas por las iglesias para comunicarse con sus comunidades.

En este sentido, el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, indicó su preocupación ante esta situación, ya que dijo que esto representaría no solo un retroceso en materia de democracia, sino también en derechos fundamentales.

"Decirle a una persona ´tú cállate, no opines, tú no digas´ expresa mucha inmadurez, inmadurez humana, inmadurez política, porque todas las voces tienen que ser escuchadas. Si decimos que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, hay que demostrarlo, hay que vivirlo, no solo platicarlo", expresó Rugarcía.

El representante de la Iglesia católica afirmó que, desde el gobierno, se debe actuar con apertura y disposición al diálogo, especialmente cuando se trata de normas que puedan afectar la libertad de expresión en los espacios de fe.

Dijo: "Si uno le dijera a la gente: ´Como no estás de acuerdo con mi punto de vista, tú te callas´, eso no puede ser. Necesitamos escucharnos todos y, en este sentido, una auténtica democracia, un auténtico respeto al pueblo implica escuchar todas las voces y discernir cuáles se apegan más a la realidad".

La iglesia considera importante que el Estado garantice la libre manifestación de las ideas religiosas, tomando en cuenta que existen más de 98 millones de católicos en el país; asimismo, Lira Rugarcía advirtió que una ley que limite la comunicación religiosa podría abrir la puerta a prácticas autoritarias, comparables con las que existen en regímenes totalitarios.

"Sí, en regímenes totalitarios pasa eso. Por eso no podemos permitir que ocurra en México. No es lo que se prometió. Yo creo que es muy peligroso, porque si se empieza a callar a un sector, se va a ir callando a todos los demás", detalló Lira.







