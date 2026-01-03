Siembran agricultores menos del 50% este año

Los agricultores ya iniciaron el riego de sus parcelas -el de asiento que concluye más o menos el 20 de enero próximo-, aunque en el ciclo agrícola de temprano 2025-2026 sólo sembrarán menos del 50% de la tierra que antes cultivaban.

"Los altos costos de producción aunado al bajo precio por la tonelada de maíz blanco, ha obligado a los productores a dejar cada vez más tierra sin sembrar al grado de que entre los dos ejidos Santo Niño y Santa Herminio, que hace apenas un par de años sembraban hasta 380 hectáreas. Ahora solamente serán 120", dijo Manual Aguirre Salas, comisariado ejidal de Santo Niño.

¿Cómo afecta el costo de producción a la siembra de maíz?

"Cada ciclo agrícola que pasa se reduce la extensión de tierra que se trabaja y esto es consecuencia del poco dinero en que venden su cosecha los campesinos y agricultores", añadió.

No hay un buen precio para el maíz, que es el que sembramos nosotros en estos ejidos con tierras de riego y eso ha causado marcado desaliento entre quienes anteriormente con gusto trabajaban sus parcelas.

De unos años a la fecha, el interés por sembrar se ha ido perdiendo entre cada vez más ejidatarios.

Impacto en la comunidad agrícola de Santo Niño y Santa Herminio

La gente que deja de cultivarlas, mejor se dedican a trabajar por un sueldo, porque seguir con la tradición de sembrarlas, ya no es costeable, pues muchas veces no saca uno ni lo que invierte en producir alimentos como el maíz, apuntó finalmente el líder de Santo Niño.

Cada ciclo agrícola que pasa se reduce la extensión de tierra que se trabaja y esto es consecuencia del poco dinero en que venden su cosecha los campesinos y agricultores".