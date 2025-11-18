Buen Fin deja un saldo positivo en la peatonal

Para los comerciantes de la calle peatonal Hidalgo, las ventas durante los días que duró el Buen Fin, en resumen fueron buenas y podría decirse que se alcanzaron las expectativas previstas inicialmente y por tanto superaron en cantidad las registradas en la edición del 2024.

"Hasta ayer, la arteria conocida como el corazón comercial de Reynosa, se encontraba abarrotada de personas muchas de las cuales acudieron a comercios del rumbo para adquirir algún electrodoméstico o artículo de línea blanca o también para comprar anticipadamente los tradicionales regalos de Navidad, aprovechando los descuentos que en precios se ofrecieron esta vez", dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal.

El representante de los dueños de negocios instalados a lo largo y ancho de la peatonal, resumió el movimiento comercial en estos últimos cinco días como de buenas ventas. Otras negociaciones que manejan mercancía diversa como los de ropa, calzado, entre otros más, también vieron incrementadas sus ventas en estos últimos días. La gente aprovechó las ofertas y promociones que hicieron los comercios instalados en esta zona de la ciudad.

Incluso se vio a buena cantidad de familias que tienen su residencia en ciudades del Valle de Texas que vinieron para comprar una diversidad de mercancía, aprovechando los bajos precios que se ofrecieron a los consumidores, apuntó Cisneros Villarreal.

¿Qué resultados dejó el Buen Fin en Reynosa?

Satisfactorias ventas registró el Buen Fin entre comerciantes y prestadores de servicios de Reynosa, evento que concluyó este lunes. "Estamos realmente contentos porque sentimos que se superó el nivel de ventas del Buen Fin del 2024 y aún todavía ayer lunes, había muchos negocios abarrotados de clientes, así cerró este gran evento comercial", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO, SERVyTUR de esta fronteriza localidad.

"Estamos cerrando a tambor batiente y aún nos quedan las mejores horas de venta y en estos momentos tenemos gran cantidad de gente en el interior de muchos negocios ubicados en distintos sectores de la ciudad", continuó el líder de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo a nivel local. En cuestión de horas se dará a conocer los porcentajes de ventas que tuvimos en esta ocasión en comparación del año anterior, pero podemos decir con claridad que fueron realmente satisfactorias.

¿Qué sigue para los comerciantes de Reynosa?