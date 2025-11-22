Intensifican vacunación contra la tuberculosis

Intensifican vacunación contra la tuberculosisSe requiere un mínimo de 10 menores para abrir el frasco multidosis.
La Unidad de Medicina Familiar número 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, mantiene activa la aplicación de la vacuna BCG, biológico destinado a la protección contra la tuberculosis en recién nacidos.
Francisco Emmanuel Díaz Cisneros, director de la UMF 40, comentó que la aplicación se realiza únicamente los días lunes y viernes, a partir de las 8:00 de la mañana y es necesario reunir un mínimo de 10 menores para poder abrir el frasco multidosis, por lo que se solicita a las madres, padres y tutores acudir temprano con la cartilla de vacunación del menor.
¿Cuál es la importancia de la vacuna BCG?
La dosis BCG forma parte del esquema básico de vacunación y es considerada fundamental para la prevención de formas graves de la enfermedad. "Se busca que todos los niños reciban su dosis en tiempo y forma, además de optimizar el uso del biológico", dijo.
La UMF 40 llama a las familias a acudir puntualmente para asegurar la protección contra la tuberculosis, una enfermedad que continúa siendo un riesgo para niñas y niños sin esquema completo.
¿Qué ocurrió con la disponibilidad de la vacuna?
Por varios meses, no hubo esta dosis a nivel nacional, por lo que es importante que aprovechen la existencia de la vacuna.