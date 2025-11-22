Intensifican vacunación contra la tuberculosis

La Unidad de Medicina Familiar número 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, mantiene activa la aplicación de la vacuna BCG, biológico destinado a la protección contra la tuberculosis en recién nacidos.

Francisco Emmanuel Díaz Cisneros, director de la UMF 40, comentó que la aplicación se realiza únicamente los días lunes y viernes, a partir de las 8:00 de la mañana y es necesario reunir un mínimo de 10 menores para poder abrir el frasco multidosis, por lo que se solicita a las madres, padres y tutores acudir temprano con la cartilla de vacunación del menor.

¿Cuál es la importancia de la vacuna BCG?

La dosis BCG forma parte del esquema básico de vacunación y es considerada fundamental para la prevención de formas graves de la enfermedad. "Se busca que todos los niños reciban su dosis en tiempo y forma, además de optimizar el uso del biológico", dijo.

La UMF 40 llama a las familias a acudir puntualmente para asegurar la protección contra la tuberculosis, una enfermedad que continúa siendo un riesgo para niñas y niños sin esquema completo.

¿Qué ocurrió con la disponibilidad de la vacuna?

Por varios meses, no hubo esta dosis a nivel nacional, por lo que es importante que aprovechen la existencia de la vacuna.