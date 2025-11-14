Ofertan vacantes empresas de seguridad y un comercio

Con una respuesta favorable por parte de la población, este jueves se ofertaron al menos 40 vacantes en empresas dedicadas a la seguridad privada y un reconocido centro comercial, en la ciudad de Reynosa.

¿Qué ocurrió?

La Secretaria del Trabajo del gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Servicio Nacional del Empleo, unidad Reynosa, realiza procesos de reclutamiento de manera continua, esto a fin de apoyar a la población que se encuentre en situación de desempleo; así lo informó Felipe Rodríguez García, coordinador del Servicio Nacional del Empleo.

"Las opciones laborales son muy variadas, desde cajeros, panadero, subgerentes, vigilantes, tablajeros, radio operador y, bueno, aquellas personas que no tengan la oportunidad de venir el día de hoy, pueden venir otro día para darles la información de estas opciones laborales. Como te comento constantemente, a través del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, tenemos opciones laborales o reclutamiento para apoyar a la población", expresó Rodríguez.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?