Cuenta UTTN con 2 unidades más para para traslado de alumnos a las industrias

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) sumó dos camionetas más para el traslado de estudiantes y docentes a empresas locales, regionales, nacionales e internacionales, lo que contribuye a la creación de relaciones importantes con el sector productivo al que se integrarán sus egresados al concluir su formación académica.

Fue el rector de la institución educativa, Edgar Garza Hernández, en compañía del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, quien se encargó de entregar estas dos unidades a la Dirección de Vinculación.

Durante el acto, agradeció el respaldo del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, así como del secretario de Educación, Dr. Miguel Ángel Valdez García, por el apoyo brindado para concretar la adquisición de estas nuevas camionetas.