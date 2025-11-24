Exigen regreso de la policía municipal

Que regrese la policía municipal a Reynosa, porque hay necesidad urgente de combatir los delitos del fuero común y los soldados que están revisando en los puentes internacionales, se ocupan no ahí sino en las colonias donde los robos están prácticamente a la orden del día.

Así lo manifestó Mauricio Arturo de Alejandro Martínez, ex candidato del PRD a la alcaldía reynosnese quien dijo que "primero hay que meter al bote a todos los que andan robando casas y negocios y después hay que elaborar una estrategia de seguridad efectiva para tranquilidad de los habitantes de esta ciudad."

En cuanto a los soldados que participan en las revisiones de vehículos en cruces internacionales, a "ellos los ocupo en jmí colonia, en La Cañada, en La Joya, en las Cumbres, en la Aztlán, en Las Fuentes, en fin, en todas los sectores de la ciudad para realizar rondines y así evitar los robos domiciliarios y de negocios".

En cuanto a la policía municipal, ya es tiempo de que vuelva a implementarse ese cuerpo de seguridad para atacar los delitos del fuero común, porque sí que hace falta hacerlo en beneficio de la propia ciudadanía.

En la actualidad cualquiera puede meterse a robar a una casa y no hay problema y ese tipo de situaciones sencillamente no debieran de estar ocurriendo en ningún sector de esta fronteriza ciudad.

Insistió de Alejandro Martínez en que la policía municipal es una corporación que hace mucha falta en una ciudad que demográficamente crece y crece cada vez más a pasos agigantados.