Amplía SAT catálogo de actividades como simplificación y digitalización

El Servicio de Administración Tributaria amplió el catálogo de trámites que se pueden realizar a través de las aplicaciones Factura SAT Móvil, SAT Móvil y SAT ID, como parte de la simplificación y digitalización que realiza la dependencia.

En el caso de la actualización de Factura SAT Móvil, se agregó una función que permite incorporar en las facturas de ingreso o traslado, complementos como carta porte y otros derechos e impuestos, según corresponda, la cual está disponible los 365 días del año.

El complemento carta porte es un documento esencial para el transporte de mercancías en México, el cual permite amparar la tenencia legal de las mercancías durante su transporte además de facilitar la trazabilidad de las operaciones.

Otros trámites que los contribuyentes pueden realizar en Factura SAT Móvil son consulta de facturas emitidas y recibidas en tiempo real, descarga de facturas para compartirlas a través de distintos medios como correo electrónico, WhatsApp, Messenger, Bluetooth, entre otros, timbrado de facturas de forma inmediata mediante el uso del certificado de sello digital, generación de un código QR con la información fiscal del contribuyente para facilitar la emisión rápida de facturas y notificación en el dispositivo móvil al momento de recibir una factura generada desde la aplicación.

Por otra parte, en la reciente actualización de la aplicación SAT Móvil, se incluyó un apartado en el que se pueden consultar y descargar los acuses de las declaraciones, así como la consulta y descarga de la opinión del cumplimiento, a fin de que estos documentos puedan ser obtenidos de manera fácil y rápida.

Además se puede generar o actualizar contraseña, descarga de constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal, consulta de datos de identificación, domicilio fiscal, medios de contacto, régimen fiscal, obligaciones y actividades económicas, e información sobre certificados de e.firma y sellos digitales activos, consulta de citas, actualización de medios de contacto y consulta de la sección mis comunicados en el Buzón Tributario.