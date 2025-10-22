Siguen sin definir la fecha para sorteo de conscriptos

Hasta el momento no hay fecha oficial para la realización del sorteo de bola blanca y bola negra, pero se maneja que tentativamente podría ser el domingo 23 de noviembre en el auditorio municipal.

Se espera que las autoridades militares en Reynosa den a conocer oficialmente y de un momento a otro el día y la hora en que se celebrará el evento.

Contexto general

De acuerdo con información proporcionada por Aracely González Salas, encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento, la actividad reunirá a todas las personas que tramitaron su cartilla militar hasta el pasado 15 de octubre, día en que terminó el plazo dispuesto para ello. Al final fueron 1,012 quienes hicieron el trámite correspondiente en la oficina situada en el primer piso del auditorio municipal, situado a un costado de la avenida Vista Hermosa, de la misma colonia.

De los inscritos, 608 fueron de la clase 2007, en tanto que 404 fueron remisos. Ahora, habrá que esperar la confirmación de la fecha en que se lleve el sorteo correspondiente y se informe a los asistentes, quienes deberán cumplir con su Servicio Militar Nacional y quienes no.

Proceso del sorteo

Para tal efecto, los nombres de los inscritos serán depositados en una tómbola que se utiliza para este tipo de sorteos y los irán sacando uno a uno para dar a conocer a los asistentes vía micrófono, a quienes les tocará bola blanca y a quienes bola negra, apuntó González Salas.

Se espera que de un momento a otro, las autoridades militares den a conocer fecha oficial para la realización del sorteo. Ya se confirmó que el evento será en el auditorio municipal.¨