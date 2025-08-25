Otra vez sin agua el sector poniente

Habitantes de varias colonias del sector poniente de la ciudad de Reynosa han reportado la falta de suministro de agua potable durante dos días. Los afectados han utilizado grupos vecinales y redes sociales para denunciar la ausencia del servicio.

Entre las colonias afectadas se encuentran Fuentes, Sección Lomas.

Cañada, Módulo 2000, Loma Linda, Integración familiar, Vista Hermosa, Bugambilias, Aztlán, Vista Alta, Hacienda del Sol y Puerta Grande.

La suspensión del servicio podría ser por causa de obras de modernización.

POSIBLE CAUSA

La COMAPA de Reynosa informó a través de su red social sobre trabajos de modernización en la red de agua potable en la calle Rosario con Bulevar Hidalgo, en la colonia Jarachina Norte, lo cual pudo ocasionar que se dejara a las colonias sin el vital líquido. Se están cambiando más de 20 metros de tubería deteriorada debido a años de funcionamiento, según dijo la Comapa en un intento de justificar la falta de agua.

Información Oficial

Dicha dependencia publicó esta información en su página oficial, explicando los trabajos de modernización y el cambio de tubería.

Impacto en la Comunidad

La falta de suministro de agua potable afecta directamente a los habitantes de las colonias mencionadas, quienes han expresado su preocupación a través de redes sociales y grupos vecinales.

Colonias afectadas según las redes sociales: