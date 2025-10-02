Más de 120 colonias se quedarán sin agua potable

Mas de 120 colonias de los sectores Jarachina, Poniente y Granjas en la ciudad se quedarán hoy sin el suministro de agua potable, por trabajos para la substitución de la tubería de PVC hidráulico al carbón de 24 pulgadas de diámetro, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Entre las colonias que serán afectadas se encuentran las colonias 5 de diciembre, Adolfo Lopez Mateos y Ampliación, Aztlán, Cactus 1 y 2, Campestre ITAVU, Canada niño, Casa Bella, Cumbres, prolongación, Del Bosque Norte y Sur, El Parque, El Nogalito, El Olmito, Enrique Cardenas, Fracc. Las Arboledas, Bugambilias, Campestre, Ceibas, Del Sol, Las Fuentes, Los Alamos, Fracc. Moderno, Fracc Polanco, Fracc. Rio Grande, Fuentes Coloniales, Garcia Rojas, Las Fuentes I y II, Hidalgo, Infonavit Canada niño, Infonavit Lomas, Jardines Coloniales, Laredo, Las Camelias, Las Fuentes Sección Aztlán, Las Fuentes, Sección Lazaro Cardenas, Las Fuentes Sección Lomas, Las Quintas, Las Torres, Leyes de Reforma, Loma Linda, Los Sauces, Magisterial, Mocambo, Modulo 2000, Modulo Habitacional FOVISSSTE, Narcizo Mendoza, Nogalar, El Olmo, Privadas del Norte,Reserva Territorial Campestre, San Antonio, San Roberto, (Rincón del Parque), Santa Cecilia, Santa Maria, Valle Dorado, Villa Nogales,

Los trabajos tendrán una duración aproximada de 24 horas.

Las autoridades pidieron la comprensión de la ciudadanía por esta nueva susoención en el servicio.



