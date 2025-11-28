Alistan celebración del Día Mundial del SIDA

Ultiman detalles autoridades de UNEME/CAPASITS (Unidad de Especialidades Médicas / Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual) de Reynosa en relación a eventos conmemorativos del Día Mundial del SIDA, que iniciarán el primero de diciembre y concluirán el cinco del mismo mes.

"De hecho ya tenemos todo listo para el arranque del programa que será en las instalaciones de la UTTN a las 10:00 Horas, donde ofreceremos una conferencia en torno al tema, en la que se les informará y orientará a los estudiantes sobre los riesgos que implica el no protegerse contra dicha enfermedad así como las recomendaciones de rigor", dijo Juana Díaz García, titular de la dependencia.

¿Qué actividades se realizarán?

De igual manera, en esa misma fecha, el lunes primero de diciembre, estarán en el CEDES (Centro de Ejecución de Sanciones), donde llevarán a cabo acciones similares. Posteriormente, el día dos del mismo mes, acudirán a una empresa maquiladora denominada Netafim con el mismo propósito.

El tres del mes en curso regresarán al CEDES donde impartirán una plática sobre el tema. Luego irán al ICEST (Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas). Acto seguido, autoridades y personal de la misma dependencia, se dirigirán nuevamente a la maquiladora Netafim para posteriormente acudir al Hospital Santander para abordar el mismo tema.

¿Cuál es el cierre de las actividades?

Para el cinco de diciembre, visitarán por tercera ocasión el CEDES para concluir los trabajos con una plática ante personal de la fábrica Nidec.