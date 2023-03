"¡Si no les das propina no recogen la basura!"

Vecinos aseguran que los camiones recolectores no se llevan la basura si no reciben propinas, aún cuando no es obligatoria.

Aún así, los tambos y botes se quedan repletos de basura, al percibir propina.

A dos cuadras de Palacio Municipal, en el cruce de Morelos y Escobedo, se aprecia cómo la contaminación ambiental por el exceso de basura inunda el área y los malos olores que obligan a vecinos a mantener puertas y ventanas cerradas para evitar las molestias emanaciones de la basura en descomposición.