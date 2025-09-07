Proponen la ruta escolar para traslado de alumnos

Proponen ruta escolar para trasladar alumnos que no alcancen lugar en escuelas de colonias alejadas para que tengan la posibilidad de asistir a los planteles del centro, que son las que tienen baja matrícula escolar desde hace algunos años.

La Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en la calle Oaxaca, una de las instituciones educativas con mayor tradición en el primer cuadro de la ciudad, enfrenta el reto en su matrícula escolar.

Emmanuel Martínez Hernández, director del plantel, comentó que esta situación no es un caso aislado, ya que otras instituciones del centro de Reynosa viven la misma realidad, mientras que en la periferia se registra sobrepoblación en planteles de reciente construcción.

"Es un llamado para que presten atención en esos aspectos, hay demasiadas escuelas en el centro, en las cuales nos falta alumnado, no es una, no es una mentira, es una realidad y sería más benéfico que en lugar de construir es más escuelas, les den resguardo a esas escuelas de antaño que hay en el centro exactamente, en el caso de aquí de la Primaria Licenciado Benito Juárez, es una primaria de mucha historia", dijo.

El directivo destacó que entre las propuestas está la creación de una ruta de transporte escolar exclusiva para que los alumnos que no alcancen lugar en colonias alejadas tengan la posibilidad de asistir a las escuelas del centro.

"Pensamos hacer una propuesta en el cual, se elabore una ruta escolar, únicamente escolar para que precisamente todos aquellos alumnos que ya no alcanzan cupo en la periferia lleguen aquí al centro, igual también con nuestras escuelas hermanas de la zona 75 y por supuesto del sector número 3", expresó.

Además, recordó que cada febrero, durante el periodo oficial de inscripciones, los docentes y los padres de familia realizan campañas de difusión en la periferia, entregando información para invitar a que los estudiantes acudan a esta primaria y a las demás instituciones hermanas.