Honran memoria de Dora Patricia Cantú de Hinojosa

Bajo el manto solemne de un sentimiento compartido, la comunidad reynosense se congregó para tributar un homenaje póstumo a doña Dora Patricia Cantú de Hinojosa, "Dorita", la mujer cuya vida se erigió como un faro inquebrantable de altruismo y servicio desinteresado.

¿Qué ocurrió?

El eco de su lema personal, "El calor de una mano amiga, que sin distinción alguna sabe comprender y servir", resonó con fuerza durante la ceremonia, encarnado hoy en la labor de su hijo, Óscar Hinojosa Cantú, quien ha transformado el dolor en un canal de esperanza para quienes enfrentan la adversidad tras una pérdida.

¿Cuál fue la respuesta de la comunidad?

En una velada impregnada de emoción y reconocimiento, que reunió a personalidades del ámbito artístico, líderes de asociaciones civiles y voceros mediáticos, se develó la Presea "Dora Patricia Cantú de Hinojosa": una llave simbólica que representa la apertura de corazones y la solución a las necesidades ajenas.

Este distinguido galardón, forjado en la memoria de la querida "Dorita", se convertirá a partir de ahora en un estímulo anual para aquellos ciudadanos cuyas acciones, impregnadas de humanidad y entrega, reflejen fielmente el espíritu de servicio que ella encarnó en vida. No es solo un premio, sino la materialización de un legado de amor que sigue tejiendo redes de solidaridad en la ciudad.