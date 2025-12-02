Se incrementan accidentes vehiculares en fin de semana

Servicios de atención de emergencias en la ciudad de Reynosa, reportaron un incremento significativo en los accidentes vehiculares registrados durante el fin de semana, derivado principalmente de las condiciones climáticas, el exceso de velocidad y, en algunos casos, el consumo de alcohol u otras sustancias.

Julián Barajas, encargado de comunicación e imagen de la Cruz Roja Mexicana, informó que desde el pasado jueves comenzó una "racha" de percances en el viaducto de Reynosa y zonas aledañas. Entre sábado y domingo, las emergencias atendidas incluyeron choques, volcaduras y atropellamientos.

"Normalmente se atienden entre 5 y 7 accidentes por día en fin de semana, pero en esta ocasión hubo un incremento aproximado del 20% entre jueves y viernes", detalló Barajas.

Se aproxima el periodo más crítico de diciembre

El vocero explicó que, aunque ya se percibe un alza, lo más fuerte de la temporada aún no comienza. "Durante diciembre, el aumento en la movilidad por la llegada de paisanos y el uso de carreteras con alto flujo vehicular como las que conectan con Veracruz, Nuevo León, San Fernando y Monterrey provoca que los incidentes crezcan entre 40% y 45%", expreso.