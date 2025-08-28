Apoyan con mochilas y útiles escolares a sus trabajadores

Doscientas mochilas, en cuyo interior se incluyeron útiles escolares, se regalaron a igual número de trabajadores como apoyo a su economía ante el ya próximo inicio de clases.

"Ya son 26 años que llevamos con esta tradición cuyo objetivo es ayudar a nuestros representados y representadas ante los gastos que harán con motivo del nuevo ciclo escolar", dijo Filiberto López Adame, secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Industria Embotelladora Sección 125.

De igual manera, se entregaron durante la asamblea general celebrada el pasado domingo en la sede sindical ubicada en la colonia Loma Linda, 107 becas educativas para trabajadores e hijos de los mismos, las cuales serán pagadas en su momento.

"Todo esto representa un esfuerzo conjunto realizado entre el Sindicato y la empresa Arca Continental. Ahí estuvimos en el evento entregando ambos respaldos en el marco de la asamblea sindical de la cual se retiraron gustosos quienes se vieron favorecidos con mochilas conteniendo útiles escolares como cuadernos, lápices, sacapuntas, borradores, entre otras cosas más, así como con las becas educativas", sostuvo el dirigente.

Celebró que continúen este tipo de actividades de manera coordinada con la empresa que llevan como único objetivo el de continuar apoyando la economía de las y los trabajadores sindicalizados pertenecientes a la Sección 125.