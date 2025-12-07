Redoblan vacunación contra el sarampión

Redoblan en Reynosa la vacunación para prevenir enfermedades como el sarampión, informan autoridades de Salud Bienestar a nivel local que aseguran la ciudad está libre de esa enfermedad hasta ahora.

"Aún cuando seguimos estando libres como ciudad de esa clase de padecimiento, estamos saliendo a distintos sectores de la ciudad a vacunar a la ciudadanía, pero también para evitar que enfermen de males propios de la época invernal", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de la mencionada institución médico gubernamental.

Afortunadamente aquí en esta fronteriza localidad no se ha detectado ni reportado persona alguna con sarampión.

Pese a ello, se están redoblando acciones en la aplicación de las dosis correspondientes para evitar que lleguen a presentarse casos de ese padecimiento.

Se hace una invitación a la ciudadanía para que acudan a los centros de Salud que operan a nivel municipal para que soliciten ahí la vacuna contra el sarampión.

"Nosotros por nuestra parte estamos haciendo visitas a distintos sectores para aplicar las vacunas respectivas a niños menores de seis años

Las vacunas son para niños y niñas de 12 meses de nacidos antes de cumplir los seis años y una segunda dosis a los seis años o al ingresar a la escuela primaria.