Antorcha Guadalupana llega a la Concatedral

La Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe recibió la antorcha guadalupana, la misma que partió desde la Ciudad de México con destino hacia Estados Unidos y la cual representa un símbolo de fe y unión.

Para esta ciudad significa un símbolo de esperanza que fortalece la fe de los feligreses; el paso de la antorcha por Reynosa es, además, un llamado hacia la reconciliación en medio de las dificultades que a diario aquí se viven.

"Necesitados de paz y de esperanza, sufrimos la violencia, las situaciones que estamos padeciendo como hermanos entre nosotros, pero confiamos en que no estamos solos", detalló Honorio Domínguez del Ángel, vicario de la Concatedral de Guadalupe.

Esta tradición inició en 1998 en Nueva York, con el propósito de conectar espiritualmente a los migrantes mexicanos con sus familias y su fe en México. Es así como cada año la antorcha parte de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, recorriendo diversos estados de México y Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza que lleva un mensaje de unidad familiar.