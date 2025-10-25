Sale hacia Veracruz la ayuda humanitaria

Campesinos recaudan ayuda humanitaria entre ejidatarios de varias comunidades ejidales y entregarán una camioneta llena de víveres, agua embotellada y ropa al CREDE Reynosa, para de ahí salir un camión con rumbo al estado de Veracruz hoy sábado.

Encontramos una buena respuesta entre las familias de Periquitos, Martín Rocha, 10 de Noviembre y Doroteo Arango quienes con sus donaciones se solidarizan con la gente que resultó damnificada por las fuertes lluvias en varias ciudades veracruzanas", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino.

¿Qué ocurrió?

Y para que no fueran hasta las oficinas del Comité, fuimos a cada uno de los ejidos a recolectar la ayuda que hoy mismo haremos llegar al Centro Regional de Desarrollo Educativo. De ahí partirá un trailer con la ayuda humanitaria para apoyar a las familias que perdieron todas o casi todas sus pertenencias a raíz de las inundaciones.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"A bordo de mi camioneta estamos trasladando las provisiones que nos donó con gusto la gente de los ejidos a los cuales les agradecemos infinitamente las aportaciones que irán a parar a la gente de Veracruz que está sufriendo por falta de alimento y demás cosas que les hacen falta para el día a día", concluyó Armendáriz Escobedo.