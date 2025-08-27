Exigen revisión de trabajos de vialidad

Una lluvia de escasos minutos fue suficiente para inundar la calle Circuito Independencia en la colonia Las Fuentes, donde corrientes de agua ingresaron a varios domicilios y dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la vialidad. Los vecinos aseguran que esta situación comprueba la ineficiencia del plan de bacheo que impulsa Obras Públicas, motivo por el cual mantienen detenida la obra desde hace ocho días.

De acuerdo con los colonos, la propuesta de parchar con asfalto la vialidad no resolvería el problema histórico de encharcamientos, pues temen que los parches se deterioren rápidamente con las lluvias. Por esta razón, retuvieron la herramienta de los trabajadores y exigen la presencia del ingeniero responsable para revisar el proyecto antes de que se reanuden los trabajos.

Los habitantes relatan que, ante la recurrencia de las inundaciones, han tenido que improvisar defensas en sus propios hogares, como la construcción de topes en las entradas para impedir que el agua ingrese. Tras la lluvia del lunes 25 de agosto, las excavaciones abiertas quedaron más pronunciadas y los tubos dejados en la zona fueron arrastrados por la corriente.

Además de los encharcamientos, los vecinos denunciaron problemas en el suministro de agua potable. La residente Alejandría Adame comentó que la baja presión le impide realizar actividades básicas en su hogar. "Yo fui a preguntarle al ingeniero qué pasaría con mi problema y me contestó: ´¿Qué quiere que le arreglen?´. Le dije lo de la baja presión y me respondió: ´Pues mañana a ver qué, yo ahí no le moví nada´ y se fue", señaló.

Aunque han comenzado a devolver parte del equipo a los trabajadores, los colonos reiteran que el conflicto no es con ellos sino con el ingeniero a cargo. La exigencia principal, dicen, es detener un plan que consideran inadecuado y entablar un diálogo que contemple tanto la reparación del drenaje pluvial como las fallas en el servicio de agua.