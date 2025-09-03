Falla semáforo por tercera vez

El semáforo que se encuentra a la altura de Smart Citadina en la carretera a San Fernando se volteó por tercera vez; desde el 20 de junio aproximadamente ha presentado anomalías en la posición en la que dicta el paso, dejando a su suerte durante el día a los automovilistas que desean virar rumbo a Balcones de Alcalá.

Desde entonces, se ha intervenido por lo menos 3 veces según locatarios del sector y ha vuelto a girarse casi de inmediato.

"Pareciera que lo dejan flojo, tal vez ya hay que reemplazar ciertas piezas porque cuando vienen al siguiente día ya está volteado, con cualquier airesito se vuelve a voltear y ya no deja ver a la gente el color, si puede pasar o no", señaló Héctor Domínguez, quien trabaja en uno de los locales de la plaza citadina, por lo que debe transitar la vialidad de forma frecuente.

Las frenadas abruptas abundan durante el día, debido a que el semáforo para girar a la izquierda no permite el paso el mismo tiempo que el semáforo para seguir derecho por la vialidad; en este caso, al no poder ver el color del semáforo es mera intuición la que te hace detenerte. En cambio, el ver cómo los autos del carril opuesto comienzan a avanzar en dirección a tu vehículo es entonces que te percatas de que cruzaste a destiempo.

Durante la noche, la iluminación del semáforo se refleja ligeramente, lo que ayuda a ver los cambios de color, situación que no es la más segura y que ha perdurado por lo menos un mes desde la última intervención.