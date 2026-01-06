¡Temor e incertidumbre!

La ciudad de Reynosa continúa siendo un punto clave para la población migrante de origen venezolano que, tras intentar cruzar a Estados Unidos, permanece varada o asentada temporalmente en esta frontera. Los recientes cambios en el panorama político de Venezuela y las modificaciones en la política migratoria estadounidense han generado un clima de expectativa entre estas familias.

De acuerdo con Héctor Silva, director de la Casa del Migrante Senda de Vida, actualmente se estima que entre 500 y 600 migrantes venezolanos permanecen en Reynosa, muchos de ellos afectados por la cancelación del programa CBP One, lo que provocó su retorno a territorio mexicano.

"En este momento hay una gran incertidumbre. Hemos recibido muchas llamadas de personas preguntando qué va a pasar, tanto por la situación en Venezuela como por los cambios en Estados Unidos", señaló Silva.

El director del albergue explicó que parte de esta población migrante regresó a la Ciudad de México, mientras que otro grupo se trasladó a Monterrey en busca de empleo, aunque Reynosa sigue siendo un punto de referencia para quienes esperan una definición sobre su futuro.

Historias de persecución y espera

Entre los migrantes que hoy residen en Reynosa se encuentra Eduardo Álvarez Canelón, venezolano que llegó a la ciudad el 20 de diciembre de 2024 con la intención de ingresar a Estados Unidos."Llegué con la idea de cruzar, pero fui retornado a Reynosa y aquí me quedé", relató.

Eduardo explicó que su salida de Venezuela estuvo motivada por razones de seguridad relacionadas con persecución política hacia su familia."Mi papá era perseguido por los chavistas. Él salió primero y luego me sacó a mí porque corríamos peligro con las autoridades".

Cabe destacar que los recientes acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela han generado reacciones entre la comunidad migrante. Para Eduardo, estos hechos representan un sentimiento de alivio y esperanza."Para muchos opositores del chavismo esto es una felicidad. Fueron muchos años de sufrimiento y decadencia para el país", afirmó.

No obstante, reconoció que el proceso para lograr una estabilidad total aún no ha concluido. "Esto es solo un paso. Todavía hay personas con poder y falta que la situación se normalice completamente", añadió.

Ante este panorama la opción de regresar a Venezuela vuelve a estar presente para algunos migrantes, aunque no de manera inmediata ni definitiva. Eduardo considera que, si las condiciones mejoran, muchas personas que salieron por motivos de seguridad podrían pensar en volver. "Venezuela es un país rico y hermoso. No salimos por pobreza, salimos por el peligro. Si todo se normaliza, muchos van a querer regresar", en su caso, asegura que le gustaría volver, al menos para visitar su país. "Ojalá vuelva a ser el país que era antes", expresó.

Mientras se definen nuevos protocolos migratorios y evoluciona la situación internacional, Reynosa permanece como un espacio de espera y decisión para cientos de venezolanos. Albergues y organizaciones civiles continúan brindando apoyo humanitario a una población que, más allá del cruce fronterizo, mantiene la esperanza de un futuro sin miedo.



