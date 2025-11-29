No más bloqueos, por lo pronto: productores

No habrá más bloqueos a puentes internacionales y carreteras al menos por lo pronto, dijeron representantes de agricultores que hasta el pasado miércoles cerraron carriles de exportación en el cruce Reynosa-Pharr y el jueves el de Nuevo Progreso.

"El ocho de noviembre estamos convocados para ir a la capital del país (México) para ver el avance de los acuerdos que vienen celebrándose con altos funcionarios del gobierno federal", dijo Jorge Peña De León, uno de los voceros del movimiento de protesta que venía realizándose en el puente internacional Reynosa-Pharr.

Por lo pronto y según las indicaciones recibidas de parte de los dirigentes nacionales del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, vamos a dejar las cosas como están por el momento.

Ya será después cuándo se tome una determinación final, una vez que se consigan más logros relacionados con las principales demandas de los productores de granos, siendo una de las más prioritarias, el precio justo para la tonelada de maíz, trigo, sorgo y otros más.

De igual manera en lo referente al pago del estímulo que está pendiente por tonelada cosechada en el ciclo agrícola anterior, comentó Peña de León.

¿Qué ocurrió?

El movimiento exportacional en el cruce Reynosa-Pharr así como en el Progreso, ya se normalizó y según choferes de camiones, esperan que no regresen los bloqueos que han generado millonarias pérdidas a distintas empresas, incluyendo operadores de camiones de carga y agencias aduanales.