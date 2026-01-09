Parque Lineal Anzaldúas muestra severos daños

Que las autoridades municipales o a quien corresponda, le pongan atención al tramo del Parque Lineal Anzaldúas que se encuentra severamente dañado, antes de que sea demasiado tarde, piden familias que viven a unos metros del lugar.

"Con mucha tristeza vemos que día con día, esas instalaciones continúan deteriorándose cuando que debieran estar en las mismas condiciones en que se encuentran tramos como el ubicado por el rumbo del bulevar Hidalgo, pasando el puente vehicular de bulevar Morelos", dijo Héctor Montemayor García.

¿Qué condiciones presenta el Parque Lineal Anzaldúas?

"Lo único que pedimos es que se le dé atención a esa obra que es de gran importancia para la ciudad, pues si estuviera completamente en buenas condiciones, le daría una buena imagen a Reynosa", añadió.

Así pues, exhortó a las autoridades competentes a atender el tramo de la calle Tiburcio Garza Zamora que está realmente en condiciones muy lamentables.

De ahí, personas desconocidas se robaron buena parte de la malla ciclónica y posteriormente empezaron a derrumbarse, a caer a las turbulentas aguas del canal Anzaldúas, desde bancas y hasta construcciones complementarias.

Impacto del deterioro en la comunidad local

Ahora vemos como hasta una flama con base de concreto, también está a punto de caer al afluente y no le falta mucho tiempo para que esto suceda, finalizó Montemayor García.

De igual forma, el monumento denominado Flama, también está a punto de caer a las aguas del Anzaldúas.

Sin piso se está quedando el tramo comprendido entre el puente vehicular 4 y el del bulevar Morelos.