Finaliza la dispersión de noviembre-diciembre

Concluyó la dispersión del pago correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar, de quienes que realizaron su registro durante el mes de agosto y que recibieron su tarjeta en octubre.

¿Qué cifras maneja el programa?

Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa, informó que en total el programa beneficia a un total de 9 mil 750 mujeres en esta ciudad. La Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas informó que el proceso se desarrolló sin contratiempos.

¿Cuándo se realizó el pago?

El pago se realizó del 18 de noviembre hasta este viernes 21 de noviembre de acuerdo a un calendario, por lo que las beneficiadas acudieron al Banco Bienestar para sacar su dinero. Se entregaron 3 mil pesos por beneficiada registrada, siendo el primer pago de este programa.

¿A quiénes está dirigido el programa?

Mujeres Bienestar va enfocado a quienes por su edad aún no pueden acceder a la Pensión del Adulto Mayor.