Es Reynosa líder en acciones inmobiliarias

De los 43 municipios del estado de Tamaulipas, "Reynosa es la punta de lanza en operaciones inmobiliarias", reflejando un estimado del 44 por ciento, aseguró Ibeth Céspedes, presidenta de la Sección Reynosa de la Asociación mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Yo creo que este sector, dijo, ha mantenido un crecimiento constante. Realmente hasta ahorita Reynosa se ha estado posicionando actualmente en el número uno de operaciones inmobiliarias en comparación con los otros municipios del estado de Tamaulipas, subrayó la representante de la Asociación mexicana de Profesionales Inmobiliarios en esta ciudad.

"Nosotros mas que nada manejamos el tema de la compra venta de vivienda, pero no nos centramos solamente en ese mercado, sino que también tenemos Industrial y arrendamiento", comentó en entrevista Ibeth Cespedes.

Porque tenemos comercio, tenemos industria y está llegando mucha gente del interior de la República, de otras ciudades y entidades dl país, entonces el tema de la vivienda es una necesidad básica que tenemos que cubrir, apuntó la presidenta de la Sección Reynosa de la Asociación mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Consideró que en comparación con años pasados, la ciudad de Reynosa ha ido experimentando una mejoría constante en el tema de la seguridad.

En años anteriores si habíamos visto el impacto negativo de la inseguridad pública, lo que se reflejaba en el hecho de que la gente se trasladaba de un lugar a otro, de esta frontera hacia a otra ciudad u otra entidad, agregó la presidenta de la Sección Reynosa de la Asociación mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Por ultimo insistió Ibeth Céspedes en que en la actualidad se está reflejando un movimiento considerable en la actividad inmobiliaria en la ciudad de Reynosa, en comparación con los otros municipios de Tamaulipas, y confió en que seguirá esta tendencia.

MERCADO ACTIVO

Municipios de Tamaulipas: 43

Participación de Reynosa: 44% de las operaciones inmobiliarias estatales

Tipos de operaciones: Compra-venta de vivienda, arrendamiento e industrial

Movilidad de población: Llegada de personas de otras ciudades y estados

Tendencia: Crecimiento sostenido del sector inmobiliario

Oportunidades: Nuevas inversiones residenciales, comerciales e industriales



