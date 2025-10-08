Trabajos paralizan la zona; caos vial en el libramiento oriente

La intervención vial que se realiza bajo el puente vehicular del libramiento oriente, entre las colonias La Escondida y José López Portillo III, ha sido durante semanas motivo de preocupación para conductores y peatones debido a la compleja situación que ha provocado el cierre parcial del bulevar Porfirio Díaz.

No obstante, según trabajadores que colaboran en el proyecto, los trabajos están llegando a su fase final.

Actualmente, solo quedan por concluir los detalles relacionados con la adecuación vial derivados de las excavaciones realizadas, lo que permitiría reabrir la circulación en breve.

Esto representa una esperanza para quienes diariamente transitan la zona y esperan que la situación actual mejore.

Esta obra, que generó congestión y dificultades para incorporarse al bulevar, ha afectado seriamente la movilidad y la seguridad en la zona.

La falta de semáforos operativos para peatones y vehículos, junto con retornos obligados para los automovilistas, han derivado en un ambiente de incertidumbre y riesgos constantes.

Maquinaria pesada concluye los últimos detalles de la vialidad tras las excavaciones, con vistas a reabrir la circulación en los próximos días.

Los peatones, en particular quienes esperan el transporte público o cruzan la vía, deben extremar precauciones ante la ausencia de señalización, arriesgándose a las corrientes de tráfico que aumentan en horas pico.

Mientras tanto, la inseguridad persiste. Vecinos y usuarios siguen manifestando su preocupación por la operación de los semáforos, el limitado alumbrado nocturno y la falta de medidas provisionales que mitiguen el peligro inminente.

La combinación de frenadas bruscas y desorganización vehicular continúa complicando el tránsito y aumentando el riesgo de accidentes.

Ante esta realidad, la petición de la comunidad es clara: que las autoridades municipales y de tránsito implementen soluciones inmediatas para garantizar la seguridad vial para los peatones hasta que la obra culmine.



