Realizan nuevo ciclo de catecumenado de adultos

Con el objetivo de acercar a más personas a la formación en la fe católica, la Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe abrirá un nuevo ciclo del catecumenado de adultos, el cual dará inicio el próximo 20 de septiembre.

El programa se desarrollará de manera presencial todos los sábados de 4:00 a 6:00 de la tarde, con una duración aproximada de tres meses.

Elisa Lima Solís, integrante del equipo organizador comentó que el catecumenado ofrece una catequesis básica y está dirigido a personas a partir de los 20 años de edad en adelante, sin límite máximo, que por diversas circunstancias no recibieron en su momento los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y comunión.

"Como decía nuestro antiguo párroco, hay veces que pues no se pudo, los papás no los llevaron o pues simplemente pues decidieron los padres, se les enseña la catequesis básica de nuestra iglesia, quien es Dios, en qué creemos, quién es quién es María, qué sacramentos, cuántos sacramentos hay en la iglesia", dijo.

Las inscripciones se realizan al concluir las misas dominicales en la propia concatedral o directamente en las oficinas parroquiales.