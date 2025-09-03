Establecen módulos de vacunación en comercios

Con el objetivo de garantizar la aplicación de esquemas completos de vacunación, autoridades de la Unidad de Medicina Familiar número 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mantiene dos módulos preventivos en dos centros comerciales de la ciudad.

Los puestos de vacunación se ubican en el área de comedores del centro comercial puerta grande y del centro comercial periférico, en ambos puntos se invita a la ciudadanía a acudir con su cartilla de vacunación para recibir la dosis correspondiente.

Actualmente, los módulos cuentan con disponibilidad de vacunas como Hxavalente, Rotavirus, Neumo 13V, Triple Viral, TDPA y DPT.

Se informó que no se encuentran en existencia las dosis de BCG, Hepatitis B, VPH, Neumo 23V, SR y TD.

En los dos centros comerciales se aplican biológicos de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las autoridades de salud hacen un llamado a las madres y padres a mantener el esquema de vacunación de niñas y niños al corriente, recordando que estas acciones son fundamentales para la prevención de enfermedades.