Aceleran fumigaciones por alza de casos de Coxackie

A la fecha ya suman más de 90 casos del virus Coxackie, por lo que se continúan fumigando y sanitizando cada vez más escuelas en Reynosa, con el propósito de frenar los contagios.

Para dar paso a éste tipo de acciones implementadas por la Secretaría de Salud en coordinación con la SEP y los directores de los distintos centros educacionales, deben suspenderse clases a fin de evitar que los alumnos puedan sufrir algún tipo de riesgo en su salud.

Así, uno de los planteles que recientemente (el pasado viernes en turno vespertino), suspendieron clases, fue la Escuela Secundaria José de Escandón ubicada en la colonia Aztlán.

Por su parte, autoridades de Salud Bienestar Reynosa anuncian que a la fecha ya son más de 90 los casos que de la enfermedad se han registrado en la ciudad.

Algunos estudiantes que han resultado contagiados son de pre primaria, primarias y hasta secundarias.