Aumenta el maltrato animal en la ciudad

El maltrato animal en Reynosa va en aumento, y cada vez se presenta con mayor agresividad, así lo alertaron integrantes de la Comunidad de Rescatistas y Animalistas Independientes de Reynosa (CRAI), quienes diariamente reciben reportes de violencia en contra de perros y gatos, tanto en situación de calle como mascotas que se encuentran extraviadas.

"Estamos viendo actos cada vez más inhumanos. Muchos animales, por mala fortuna, se encuentran con personas que no tienen ese sentimiento de no hacer daño", señaló Mercedes Martínez Sánchez, representante de CRAI.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Uno de los aspectos más alarmantes es que muchos de los agresores son jóvenes que consideran el maltrato como un acto "divertido" o "normal".

"Sabemos que una persona que empieza a maltratar animales puede convertirse en un futuro psicópata si no se atiende. Es un problema que inicia en casa, donde los padres deben asumir su responsabilidad", advirtió Martinez.

Los sectores más conflictivos se ubican en la periferia de Reynosa, donde se registra el mayor número de casos. Sin embargo, los rescatistas enfrentan un panorama desolador, ya que en muchas ocasiones, cuando acuden al llamado ciudadano, los animales ya han fallecido.

"Llegamos demasiado tarde. Cuando por fin alguien reporta, ya no podemos hacer nada", lamentó. La activista señaló que la ausencia de presencia policiaca y la falta de sanciones severas permiten que los agresores actúen con impunidad.

¿Qué acciones se requieren para abordar el problema?

"Lo que se necesita es un castigo más severo para que realmente se vea que las autoridades están trabajando. Debe haber un juez especializado en delitos de maltrato animal", refirió.

A pesar de que CRAI mantiene un flujo constante de reportes dos o tres al día, las denuncias formales presentadas ante la autoridad no han prosperado. En cuatro años, el colectivo ha interpuesto entre siete y ocho denuncias, ninguna con avance o resolución.

"Solo nos dicen que esperemos, pero no sabemos qué estamos esperando", señaló.

Asimismo hizo un llamado a la ciudadanía para actuar cuando sean testigos de un caso de maltrato, sin esperar a que sea demasiado tarde, "No todo es trabajo de las autoridades. La población también puede intervenir y reportar a tiempo. Muchas veces, cuando llaman a una asociación o a la policía, el animal ya murió o ya fue abandonado en otro lugar", explicó.

Finalmente, exhortó a las autoridades municipales a trabajar de manera coordinada con rescatistas y asociaciones locales. "Todos estamos dispuestos a colaborar. Unidos podemos disminuir el maltrato. Ellos solos ni nosotras solas vamos a poder.