Vacunan a casi 600 en colonia Puerta Grande

Casi 600 dosis fueron aplicadas en una nueva macro brigada de vacunación realizada éste lunes en la Plaza Comercial de Puerta Grande, en la colonia del mismo nombre.

La importante cantidad de personas desde niños de brazos hasta adultos mayores, jóvenes y embarazadas, fueron atendidas en el salón Caná de ese lugar, según lo informó Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV en Reynosa.

Las vacunas que se aplicaron protegen a quienes las recibieron, contra enfermedades como influenza estacional, Covid 19, Neumococo así como también se ofreció la BCG, contra la tuberculosis.

De igual manera se atendió con vacunas también a quienes padecen enfermedades de riesgo como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida, entre otras más.

Las acciones de salud se llevaron a cabo en horario de 9:00 a 14:00 Horas en el salón Caná del complejo comercial en cuestión.

"Fue realmente una importante cantidad de ciudadanos los que acudieron al llamado que les hicimos previamente para que se acercaran a solicitar su respectiva vacuna, con la que quedarán protegidos contra los mencionados padecimientos", indicó Villarreal Cantú.

Otra de las actividades realizadas fue la de completar los esquemas de vacunación en aquella gente a la que aún le faltaba alguna de las vacunas.