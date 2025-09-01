Advierten de un poste de luminaria inclinado

Un poste de luminaria pública ubicado sobre la avenida Rodolfo Garza Cantú, en la colonia Capitán Garza Cantú, permanece inclinado desde hace más de un año, sin que hasta el momento se haya registrado atención por parte de las autoridades.

De acuerdo con vecinos, la estructura resultó dañada tras el impacto de un vehículo y desde entonces no ha sido reparada. En la base se observa acumulación de óxido, señal de deterioro que podría comprometer su estabilidad y provocar la caída del poste bajo determinadas condiciones.

"Sí, siempre se paran ahí los carros, creo que el poste fue chocado. Personalmente, no he visto que vengan a revisarlo", comentó Carlos Hernández, residente del sector.

A pesar de la inclinación, automovilistas continúan estacionándose debajo de la luminaria, exponiéndose a riesgos materiales y personales. Los colonos señalan que la falta de medidas preventivas y la ausencia de revisión han contribuido a que la situación se normalice.

El caso no es único. En la misma avenida, otro poste de alumbrado público se mantiene recargado sobre la fachada de un negocio desde hace aproximadamente dos meses, sin ser atendido hasta la fecha.