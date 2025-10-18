Lidera Reynosa en el consumo de refrescos

Con la aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), aprobado por mayoría de votos por los diputados federales del partido Morena y sus aliados, podría bajar el consumo de bebidas azucaradas , incidiendo en la salud pública en la posible reducción de enfermedades y la mortalidad anual.



Una investigación arrojó que de los 43 municipios en el Estado de Tamaulipas, la ciudad de Reynosa ocupa uno de los primeros lugares por el excesivo consumo de azúcar en bebidas refresqueras, con la tendencia a la baja en los últimos años y la proyección para 2027 se podría lograr una sensible disminución en las enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La problemática que se padece en ciudades como Reynosa, en el ámbito estatal y nacional consiste en ingerir azúcar en exceso, lo que genera enfermedades graves, entre ellas diabetes tipo 2, sobre peso y obesidad, lo que cada año provoca la muerte de miles de personas entre niños y adultos, revela un estudio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT.

Después de seis años de impuestos a las bebidas azucaradas, investigadores reportaron que la compra de éstas disminuyó en promedio 6 por ciento, en comparación con los años anteriores, y que en cambio se incrementó la adquisición o compra de bebidas sin impuesto como el agua embotellada, citó en un estudio la bióloga Julieta Garduño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



