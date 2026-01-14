Reynosa sin sarampión, pero siguen vacunando

Reynosa sigue estando libre de sarampión, gracias a la importante labor que se lleva a cabo en distintos sectores de la ciudad así como a la buena respuesta que ha dado la ciudadanía.

"Ya podemos decir que de un momento a otro, reanudaremos las visitas a escuelas e incluso a fuentes de empleo para ofrecer la vacuna contra dicha enfermedad así como también para prevenir otras más", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV.

Ya en su momento se dará a conocer la programación de las instituciones educativas de gobierno a las cuales acudiremos en fecha y hora que se llegue a programar, señaló.

Mientras tanto, estamos a la espera de que las condiciones climatológicas que se registran en esta localidad mejoren y se permita reanudar la labor que se llevó a cabo hasta mediados de diciembre pasado.

Se ha hecho un gran trabajo por parte de la Secretaría de Salud en este sentido por lo que también es bueno reconocer la muy buena respuesta que ha dado la población al acceder a la vacunación para prevenir el sarampión pero también otro tipo de padecimientos propios de la época invernal que se vive actualmente.