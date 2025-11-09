Refuerzan vacunación en Colegio de Bachilleres

Con el propósito de reforzar la salud, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas plantel 22 de Reynosa, llevará a cabo una Jornada de Vacunación el próximo 11 de noviembre, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 4.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del plantel, en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y estará dirigida a toda la comunidad educativa, incluyendo alumnos, personal docente, administrativo y padres de familia que deseen aplicarse alguna de las dosis disponibles.

Durante la jornada se ofrecerán vacunas contra la influenza, Covid-19, Neumococo y TD (Tétanos y Difteria), como parte de la estrategia para prevenir enfermedades respiratorias y contagiosas en esta temporada.

A los alumnos se les enviará una carta de consentimiento que deberán imprimir, llenar y entregar firmada para poder recibir la vacuna.

En caso de no contar con Cartilla de Vacunación, los alumnos podrán presentarse con copia de su CURP, ya que en el plantel se estará proporcionando una nueva.

Las autoridades del COBAT 22 invitan a participar en esta campaña, a fin de prevenir las enfermedades de temporada.