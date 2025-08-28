Mejoran las ventas para comerciantes en pequeño

En estas dos últimas semanas previo al regreso a clases, comerciantes en pequeño registran ventas de un 70 por ciento.

Héctor Regalado Juárez, secretario general de los comerciantes en pequeño en Reynosa, comentó que esta es una temporada también buena para los compañeros que se dedican más a los productos escolares, pero al mismo tiempo, como aumenta la afluencia de compradores en el centro, las familias aprovechan para comer antojitos, lo que deja derrama económica para este giro.

"Vienen lo que es a tomarse un agua fresca, una nieve o algo y eso es lo que vemos que en esta temporada incrementa algo las ventas, tenemos esta esperanza que mínimo aumento en el 70 por ciento son dos semanas antes las que se siente más el incremento", dijo.

Explicó que aumentan las ventas de útiles escolares, uniformes y mochilas, por lo que también para los comerciantes en pequeño se elevan las compras.

"Pues nosotros nos manejamos por temporadas, por ciclos, ahorita se nos viene esto de la entrada escolar y ya esperar hasta lo de las fiestas patrias y así nos vamos, el buen fin y luego ya la temporada grande, que es la temporada de diciembre", recalcó.