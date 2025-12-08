Reparan fuga de agua pero dejan gran hueco

Continuar apareciendo trabajos inconclusas en distintas vialidades de la ciudad, ya sea en importantes bulevares o dentro de las colonias o fraccionamientos. Cada vez es más habitual que ciudadanos de Reynosa reporten huecos en el pavimento; señaliza dos únicamente con un par de tablas y cinta amarilla.

Este es el caso de vecinos de la colonia Arcoíris, quienes refieren que desde hace más de un mes se realizaron trabajos de reparación debido a una fuga de agua potable; sin embargo, a la fecha aún se encuentra un hueco en el pavimento, restos de cintas asfálticas, montones de tierra y únicamente unos trozos de madera, advirtiendo a los conductores sobre el peligro que esto representa.

Lamentablemente, esta situación se replica en distintos sectores de la ciudad, hecho que preocupa principalmente a los conductores, quienes debido a estas acciones ponen en riesgo tanto su patrimonio como su vida.

"Pues la verdad, sí es un peligro; por ejemplo, aquí esto no se ve de noche porque ni siquiera sirve la lámpara que está aquí, entonces pasamos y ya se han llevado esos palos varias veces que están esperando para repararlo, que ocurre un accidente", expresó Jose Luis Pérez, quien habitualmente transita el lugar.