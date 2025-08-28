Interviene regidor para agilizar cruce en carril Sentri del puente a Hidalgo

Responde regidor al llamado de los padres de familia de estudiantes binacionales y demás usuarios del carril SENTRI, anunciando que ya se ha iniciado con las gestiones para dar solución a esta problemática, esto buscando entablar un diálogo que informe a las autoridades involucradas acerca de las necesidades de los residentes de esta ciudad, a fin de ofrecerles la mejor solución.

Benito Sáenz Barella, quien se encuentra a cargo de la comisión de transporte, indicó que uno de los conflictos principales a los cuales se enfrentan tiene relación con las medidas de seguridad y operativos implementados por la Guardia Nacional en dicho cruce internacional. Esta situación retrasa de manera considerable el flujo vehicular; tomando esto en cuenta, señaló que ya se trabaja en la posibilidad de una reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Iniciamos las gestiones para tener el acercamiento con el encargado de Sedena para ver de qué manera podemos ayudar; si no es haciéndoles un carril extremo, cuando menos es dándoles algún distintivo para que la revisión sea un poco más ligera en los aspectos del cruce para los que son estudiantes", señaló Sáenz.