Propone creación de una Policía de Barrio

Para acabar con la percepción de inseguridad que tienen la mayoría de los ciudadanos que viven en Reynosa, el dirigente Fidel Rodríguez Mireles hizo una exhortación a las autoridades locales y a todas las fuerzas de la sociedad para reflexionar y encontrar mecanismos que permitan planear y después implementar una estrategia efectiva y positiva en favor de la comunidad.

Consideró Rodríguez Mireles, gestor en colonias y fundador de una organización ciudadana en Reynosa, que una de las primeras acciones que deberían impulsar las autoridades locales es la creación y el establecimiento de la Policía de Barrio en las colonias populares, corporaciones que deben estar integradas por habitantes del sector donde viven, ya que sería una estrategia territorial exitosa a corto, mediano y largo plazo en beneficio de la población.

¿Cuál es la situación actual de la seguridad en Reynosa?

Explicó que con base en la información dada a conocer por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), y difundida con datos recientes de la encuesta ENSU, de cada 10 personas que fueron encuestadas, más de 8 (8.1) consideran a título personal que no se sienten seguros en el lugar donde viven, "de ahí que es necesario que todos trabajemos juntos para revertir esta situación".

Esta problemática social nos debe llevar a todos a sumar esfuerzos incluso a los diputados locales y federales, con el propósito de buscar una respuesta que como ciudadanos nos permita salir adelante, ya que de acuerdo con los índices actuales, la percepción de inseguridad ha ido en aumento en años recientes, y se requiere de la activa participación de la sociedad y del apoyo del gobierno en los tres niveles, expresó Rodríguez Mireles, presidente de una fundación en esta localidad.

¿Qué revela la encuesta ENSU sobre la percepción de inseguridad?

La encuesta ENSU del INEGI, la cual se realiza cada tres meses, reveló que la mayoría de los habitantes de Reynosa tienen la percepción de inseguridad cuando realizan sus actividades cotidianas, como viajar en el transporte público, en su automóvil particular, cuando acuden a los cajeros automáticos, cuando caminan por la calle y cuando desarrollan cualquier otra actividad cotidiana durante el día y peor aún en horas de la noche, ya que prefieren estar en sus casas en lugar de salir.

"A mí me da mucho gusto que por primera vez se haya dado a conocer esta información en Reynosa sobre la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, porque esta situación nos debe llevar en su conjunto como sociedad y gobierno a impulsar acciones y programas preventivos que coadyuven a combatir la delincuencia y acabar con la inquietud, la incertidumbre y la zozobra que tienen la mayoría de las personas y reducir los indicadores negativos."