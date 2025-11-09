Urgen atender escasez de maestros en escuelas

Ante los casos existentes de faltante de personal docente en muchas escuelas de nivel básico en Reynosa, la UNPF a nivel local hace un llamado a las autoridades de Educación para que se aboquen a atender esa clase de carencias a la mayor brevedad posible.

"Debe haber buena coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder lograr el objetivo deseado que es el de asignar nuevas plazas para evitar que sigan resultando afectados cada vez mas niños y jóvenes de escuelas primarias y secundarias", dijo Guillermo Rodríguez Lara.

Eso va en detrimento de la calidad educativa que reciben nuestros hijos, por lo que reiteramos el llamado a las autoridades competentes para que se den a la tarea de acelerar el proceso para encontrar una solución adecuada y rápida para este tipo de problemas que preocupan y mucho a los padres y madres de familia que quieren una cada vez mejor calidad educativa para sus hijos.

Ya han transcurrido dos meses desde que inició el actual ciclo lectivo 2025-2026 y aún continúan pendientes varios casos en los que no se cuenta con una maestra o con un maestro de grupo en varios salones de clase, ese es el dato con que se cuenta y es lamentable que ocurran esta clase de situaciones que no deben de presentarse hoy en día, puntualizó el presidente local de la Unión de Padres y Madres de Familia.