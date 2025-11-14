Fuga deja sin agua a sectores Centro y Rancho Grande en Reynosa

Una vez más, habitantes de Reynosa son afectados hoy viernes debido a la falta de agua durante este viernes. Son usuarios de los sectores Rancho Grande y Centro quienes están sin el servicio o con baja presión en sus hogares.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Reynosa informó que se registra una fuga en la colonia Del Valle, "por lo que fue necesario disminuir temporalmente la presión del suministro de agua", mientras el personal lleva a cabo las maniobras de reparación correspondientes.

Sin mencionar tiempo estimado, la dependencia aseguró que una vez concluidos los trabajos, se restablecerá el funcionamiento de los equipos para normalizar gradualmente el suministro en ambos sectores.