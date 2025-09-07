Celebrarán Tatoofest 2025 a partir del día sábado 13

Una invitación se está haciendo a toda la ciudadanía para que asista al denominado evento anual "Piercing y Tatuajes 2025", también conocido como "TATOOFEST2025"que se llevará a cabo los días sábado 13 y domingo 14 del mes en curso, con el propósito de mostrar el arte que realizan de manera cotidiana en respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Se está exigiendo sin excepción que todos los tatuadores que solicitan su registro para participar en dicho evento, tengan su tarjetón oficial expedido por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios ( COEPRIS) del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Para cumplir con las normas y disposiciones vigentes en la materia., precisó.