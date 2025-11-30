Sin escrituras, hasta 9 de cada 10 escuelas

Se estima que entre el 85 y 90% de las escuelas de gobierno existentes en Reynosa, carecen de escrituras de los predios que ocupan.

Se ignora la causa de esta situación, pero es algo que preocupa, porque precisamente ese tipo de documentos son de gran importancia para los planteles, pues quienes ya cuentan con ellos, tienen certeza jurídica sobre los predios donde están instalados, dijo María Elena Zapata Bautista, supervisora de la Zona Escolar 17 de Educación Especial e Inclusiva.

Lo que sí se sabe es que la gran mayoría de las instituciones educativas oficiales, no cuentan con papeles con los que se demuestre que los terrenos que ocupan son propiedad de las mismas escuelas.

Tampoco se sabe si los directivos de las mismas escuelas hayan hecho alguna gestión al respecto, pero lo que sí es que es importante tener a la mano las escrituras para lo que pueda necesitarse.





LEGALIDAD

Además, esto le da legalidad a la propiedad y evita malos entendidos en el futuro.

Por lo tanto se considera necesario que el municipio o a la autoridad que corresponda, se dé a la tarea de regularizar los predios que ocupan las distintas escuelas de nivel básico y demás que sean de corte oficial y que se ubiquen tanto en el área urbana, sub urbana y rural.