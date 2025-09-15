No acatan la medida de la SET y descansan en lunes

En un día donde se esperaba la normalidad en las aulas, algunas escuelas optaron por hacer "puente" y cerraron sin acatar la orden emitida por la Secretaría de Educación de Tamaulipas en Reynosa. A pesar del anuncio realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) la semana pasada, que indicaba que las clases no debían suspenderse este lunes, la realidad era muy distinta. Algunas de ellas, como la Arturo E. Longoria, ubicada frente al mercado Juárez lucía prácticamente vacía.

Desde el viernes se anunció que los centros educativos deberían de abrir el lunes y descansar mañana martes, pero en la Arturo E. Longoria permaneció cerrada.

Noticia en desarrollo, pendiente más información.