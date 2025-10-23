Envía Bienestar ayuda para los damnificados

Una muy positiva respuesta obtuvieron autoridades de la delegación de la Secretaría de Bienestar Reynosa al llamado hecho a la población para donar ayuda humanitaria que será enviada el próximo sábado a la capital del país, para de ahí ser canalizada a los municipios que sufrieron por inundaciones.

"Precisamente fue ayer miércoles cuando dejaron de recibir las aportaciones, luego de que desde el pasado 13 de octubre fue instalado un centro de acopio en estas oficinas", dijo Lizbeth Zamudio Balboa, titular de la dependencia estatal.

"Enviaremos un trailer con lo donado por personal de esta oficina así como de amigos y de la ciudadanía que también se solidarizó con las familias damnificadas y nos trajeron desde agua embotellada, pañales, papel higiénico, comestibles no perecederos y una gran cantidad de ropa en buenas condiciones", agregó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La campaña la llevó a cabo la Secretaría de Bienestar a nivel Tamaulipas en muchos municipios de la entidad y solamente Altamira y Tampico no participaron, porque ellos también tuvieron contingencia por las torrenciales lluvias que azotaron esos lugares incluyendo ciudades del estado de Veracruz.