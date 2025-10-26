Sufren entre aguas negras

La crisis sanitaria en Reynosa se agrava. En colonias como Puerta del Sol y Jarachina Sur, las calles se han convertido en ríos de aguas negras que corren a cielo abierto, desprendiendo olores fétidos y poniendo en riesgo la salud de cientos de familias, mientras autoridades municipales y la COMAPA permanecen indiferentes ante un problema que lleva más de un mes sin resolverse.

Igual que numerosas colonias que enfrentan graves problemas por la proliferación de aguas negras y la contaminación del aire por el sistema de drenaje colapsado, en las colonias ya mencionadas, se registran fugas de aguas verdosas y olores fétidos que afectan a las personas y ponen en riesgo su salud sin que el gobierno municipal y la COMAPA atiendan esta critica situación que se viene arrastrando desde hace más de un mes, denunciaron los vecinos.

Entre las colonias que han sido afectadas por la fuga persistente de aguas residuales se encuentran Esfuerzo Nacional, Sierra de la Garza, Delicias y muchas otras más, donde también han colapsado las alcantarillas, solicitándose la intervención de las cuadrillas del organismo operador.

El drenaje está colapsado en las colonias Puerta del Sol y Jarachina Sur, donde se registran fugas de aguas negras, verdosas.

Son Víctor, cuyo nombre no fue revelado por temo a posibles represalias, informó que este problema se tiene ya desde hace más de cuatro semanas y que nadie le da solución.

"Yo paso todos los días por aquí y la fuga de aguas residuales tiene varias semanas, esperamos que las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado intervengan porque esta situación es inaguantable por lo que la contaminación del aire y lo que estamos respirando", aseveró.

Los vecinos ya hicieron el reporte a la COMAPA, pero ni así vienen a la colonia Puerta del Sol, no les interesa, añadió el entrevistado.

Está muy mal que las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no nos hagan caso, porque eso si, cada que termina el mes nos llega el cobro del agua, de eso si se acuerdan, de enviar el recibo caro a las casas, pero no se dignan venir acá, donde vivimos, ya no sabemos que hacer, expresó el señor.

Lo malo es que aquí todos pagamos por la fuga de aguas residuales, los peatones, los automovilistas y la comunidad, externó Don Víctor, quien dijo que ya perdió la esperanza de que la COMAPA envíe a alguien a resolver el problema porque a las autoridades no les importa.

Dijo que la fuga de aguas pestilentes se encuentra en la avenida principal que da acceso a las colonias Puerta Del Sol y Jarachina Sur que están intercomunicadas, y donde viven miles de obreros que laboran en su mayoría en las platas maquiladoras ubicadas en los parques industriales.

Por este conducto los habitantes hacemos un llamado para que la COMAPA nos ayude a solucionar este grave foco de contaminación que ya no aguantamos, porque las 24 horas del día despide olores fétidos, y hasta nos duele la cabeza cada vez que pasamos por el lugar comentó.

Por último Don Víctor dijo que eso si, nos acabamos de enterar que hace unos días la COMAPA cambió la imagen, cambió los colores de la iluminación, y en las noches ya parece más bien un burdel que una dependencia del gobierno municipal. Así las cosas, terminó diciendo.